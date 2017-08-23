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«Дизайн с ретроспективными отсылами в прошлое»: как украсят Минск ко Дню города

23.08.2017 - 22:28

Новости Беларуси. Город украсят тысячи праздничных флагов и пилонов, декоративных конструкций. На улицах и проспектах появятся плакаты с историческими сюжетами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Уже сейчас оформляют праздничную площадку на проспекте Победителей для большого рыцарского фестиваля. А возле стелы вырастет имя города высотой 9 метров. Завершат праздничное оформление в начале сентября.

Алексей Мартынов, главный художник, заместитель директора ГП «Минскреклама»:
Символика включает в себя элементы современного, дизайн с ретроспективными отсылами в прошлое.

Как украсят Минск ко Дню города
Фото. Как украсят Минск ко Дню города
Как украсят Минск ко Дню города
Фото. Как украсят Минск ко Дню города

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