«Дизайн с ретроспективными отсылами в прошлое»: как украсят Минск ко Дню города

Новости Беларуси. Город украсят тысячи праздничных флагов и пилонов, декоративных конструкций. На улицах и проспектах появятся плакаты с историческими сюжетами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Уже сейчас оформляют праздничную площадку на проспекте Победителей для большого рыцарского фестиваля. А возле стелы вырастет имя города высотой 9 метров. Завершат праздничное оформление в начале сентября.

Алексей Мартынов, главный художник, заместитель директора ГП «Минскреклама»:

Символика включает в себя элементы современного, дизайн с ретроспективными отсылами в прошлое.