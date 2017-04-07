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Дизайнер интерьера Андрей Пятковский: о технологии сграффито

07.04.2017 - 12:28

В первобытные времена человек выцарапывал на стене пещеры примитивные рисунки. С годами каменные жилища трансформировались в современные дома, появились новые красители, но идея и ручная технология создания изображения остались прежними. Наскальная живопись постепенно эволюционировала в декоративное искусство сграффито.

Для получения многоцветного сграффито на стену наносят несколько тонких слоёв штукатурки разного оттенка. Затем ещё не застывший раствор соскабливают до слоя с нужным цветом.

И всё же застывшие граффити на столичных улицах теперь встречаются редко. Их вытеснила более современная техника оформления зданий.  А изысканный орнамент на стене перекочевал в интерьер дома. Такое декоративное рельефное панно в технике сграффито становится неповторимой и оригинальной изюминкой обстановки.

Украсить каменной картиной можно практически любую комнату вашего дома. Уход за ней достаточно простой.

Андрей Пятковский
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