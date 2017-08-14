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Дизайнеру из Витебска Дарье Лебедевой удалось создать универсальную одежду для всех возрастов

14.08.2017 - 13:33

Ее вдохновляет естественная красота природы, архитектура модерна и современная хореография. Пластичные формы находят свое отражение в лаконичном крое…

Стать дизайнером Дарья Лебедева захотела еще в 11 лет, затем была художественная школа, университет, стажировка у ведущего белорусского дизайнера мужской одежды Людмилы Таракановой. К своей мечте девушка шла каждый день, с душой отдаваясь творчеству, оттого в людях больше всего ценит характер и внутреннее «Я». Тема гармонии и поиска себя легла в основу новой коллекции. Дизайнеру из Витебска удалось создать универсальную одежду для всех возрастов!

Геометричные формы, спокойная однотонная палитра.  Минимализм – стихия дизайнера, когда одежда не затмевает, а дополняет человека. Среди 35 луков можно найти отголоски ретро в новом формате. Здесь и свободное платье-трапеция из 60-х, которое подойдет для любого типа фигуры и подчеркнет ее достоинства. Ассиметричный подол и такая пижамная полоска – тренды этого года. При помощи завязок платье можно трансформировать по-разному и носить как балахон. Функциональность – фишка дизайнера. Среди расслабленных образов и туника с длинным шлейфом, такой авангард для тех, кто любит привлекать к себе внимание и не кричать при этом! В тенденциях этого года и возврат к 70-м: брюки-клеш, удлиненные уголки воротников и водолазки!

В программе хитов 70-х  – гибрид юбки-миди и расклешенных брюк – кюлоты. Не бойтесь необычного фасона – достаточно подобрать нужную длину и ширину.  Этой осенью в гардеробе модниц найдется место для 80-х и объемных плащей с широкими плечами – достаточно заглянуть в шкафы к старшим родственникам!. Дарья Лебедева старается создавать одежду вне времени, чтобы она была актуальна и через несколько сезонов. Оттого классические женственные силуэты на новый лад – любимая тема. Главный же критик – папа, его чувство вкуса и мужской взгляд со стороны помогают направить творческую идею в нужное русло. Мы решили поинтересоваться у дизайнера, какие вещи всегда будут в тренде!?

Учитесь принимать себя и свою жизнь с благодарностью и не иметь списка требований к себе и окружающим! Как признается Дарья Лебедева, душевная гигиена – это залог счастья в любом возрасте, любом статусе и любых жизненных обстоятельствах.

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