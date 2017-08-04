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Для быстрого решения проблем в уборочной кампании при Федерации профсоюзов Беларуси организована горячая телефонная линия

04.08.2017 - 13:41

Новости Беларуси. Ход уборочной – на особом контроле. Так, для быстрого решения проблем при Федерации профсоюзов Беларуси организована горячая телефонная линия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это сделано для того, чтобы при необходимости у тех, кто сегодня проводит весь день в поле, была возможность сообщить о возникающих нюансах в работе. Связанных например, с нарушением техники безопасности, охраны труда или проблемами с питанием. Сытый аграрий, уверены в профсоюзах, залог хорошего намолота. Еду в «горячие» дни доставляют прямо в поля.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Сегодня весь профсоюзный актив на это сориентирован, что если где-то будут возникать вопросы организации горячего питания, то, естественно, мы будем на это реагировать очень оперативно. Не будем только констатировать, но и будем заниматься тем, чтобы организовать и помочь организовать это горячее питание, которое сегодня необходимо для механизатора. Поскольку человек, который сегодня тяжело и трудно работает на уборочной кампании, для того, чтобы хорошо работать и хорошо себя чувствовать, он должен хорошо питаться.

К мониторингу технические инспекторы приступили еще в июле. Нареканий на качество и организацию питания комбайнеров пока не поступало.

Для быстрого решения проблем в уборочной кампании при Федерации профсоюзов Беларуси организована горячая телефонная линия

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