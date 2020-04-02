Для каких домов электроэнергия станет дешевле на 15% с апреля
Новости Беларуси. С началом апреля значительно увеличился список домовладельцев, которые оплачивают потребленную электроэнергию по субсидируемым тарифам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Постановлением правительства скидку получили жители многоквартирных домов, в которых есть центральное отопление и газовые плиты, но нет централизованного горячего водоснабжения и индивидуальных газовых водонагревателей. При расчете размера оплаты для них будет применяться коэффициент 0,85 к тарифу для квартир и домов, не оборудованных электроплитами. Проще говоря, итоговая сумма уменьшится на 15 %.
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На пешеходной зоне от улицы Комсомольской до Главпочтамта прокладывают новый водопровод
Новости Беларуси. Временные неудобства. На пешеходной зоне по проспекту Независимости ведутся раскопки из-за ремонтных работ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
От улицы Комсомольской до Главпочтамта прокладывают новый водопровод взамен предыдущему, который утратил свои физические свойства. На участке между 12 и 16 домами разметили ограждение. За ним разобрали тротуарную плитку и выкопали котлован. Для пешеходов организованы обходные пути.
Дмитрий Сак, заместитель директора по строительству УП «Минскводоканал»:
Работы в рамках реконструкции разделены на два этапа, полностью с восстановлением благоустройства и переключением абонентов жилых домов. Учитывая территориальную расположенность объекта и наличие большинства коммуникаций, работы выполняются строго закрытым способом с минимальным количеством котлованов, необходимых для производственных работ и обеспечения безопасных проходов пешеходов.
По окончании строительства восстановят пешеходное покрытие, работы планируют завершить к маю.