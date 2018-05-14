﻿ «Для меня каждый бонсай – это кусочек энергии, который я отдаю». Как бывший легкоатлет стал мастером китайского искусства | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

«Для меня каждый бонсай – это кусочек энергии, который я отдаю». Как бывший легкоатлет стал мастером китайского искусства

14.05.2018 - 09:55

Бывший легкоатлет в молодости быстрее всех в Советском Союзе пробегал стометровки. Спорту отдал 45 лет своей жизни, за это время успел заслужить серебряную медаль на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году. В 26 лет начал тренерскую карьеру и довольно успешно – среди его воспитанников были будущие олимпийские чемпионы. 

Сегодня Александр Корнелюк – признанный мастер китайского искусства бонсай. Миниатюрные липы, яблони, клен и даже вяз можно встретить в его сказочном саду. 

Александр Корнелюк, бонсай-мастер:
Было желание сменить тему, после такой бурной жизни, где у меня приходилось практически не жить в своей квартире, постоянные переезды, сборы, соревнования, не было спокойствия. И маятник качнулся в другую сторону, и выбрал для себя такое направление как бонсай.

После ухода из спорта Александр с женой продали квартиру и переехали за город, в Узденский район, чтобы реализовать свою заветную мечту. Совершенно пустынный участок, который напоминал поле, он превратил в райский уголок, где царит умиротворение. Изюминкой этого места стал японский сад, с живым ручейком, скульптурами и фонариками, сделанными вручную. 

Александр Корнелюк:
Я сам родился в Баку, для меня долгие зимы проблемные, поэтому было желание откусить полдома для того, чтобы создать южную природу, в которой можно было бы, например, зимой, несмотря на стужу, выходить и наслаждаться растениями. Я люблю созерцать.

Главным украшением любого японского сада является бонсай. Это искусство возникло в Древнем Китае, когда во время длительных походов люди брали с собой кусочек земли с деревцем как напоминание о родном крае. Ухаживать, заботиться о растениях и созерцать красоту природы Александру пришлось по душе. Первым карликовым деревом, которое он вырастил, стала сосна. Ей уже 25 лет.  

Александр Корнелюк:
Для меня каждый бонсай это кусочек энергии, который я отдаю. Мне нравится форма, стволы, мне нравится, как оно выглядит в период покоя, например, в зимний период.  

Будущие саженцы Александр ищет во время прогулки по лесу. Лучшие экземпляры скрываются обычно около дороги, особенно в грабовых рощах. После зимы, если были прижаты снегом, деревья зачастую приобретают причудливые формы – отличный вариант для бонсая! Но для того, чтобы он получился, ему необходим ежедневный уход. 

Александр Корнелюк:
Растение бугенвиллия. Вот этому растению уже больше 20 лет, потому что добиться такого толстого основания ствола это только время, потому что бонсай он в основном растет в ширину, а не вверх. Нужно вовремя его подкармливать, подстригать, создавать условия для того, чтобы было достаточно солнечного света. 

В коллекции Александра есть много хвойных, еще миниатюрная яблоня, на которой растут настоящие яблоки, правда, размером с черешню. Мастер умеет также выращивать деревья на камне. Липа, клен, гранат, дуб – редкость даже для китайских профессионалов. Он делает в нем трещину и помещает туда маленький саженец, который периодически подкармливает жидкими удобрениями с полезными микроэлементами. В будущем такие бонсаи становятся частью пейзажей, которые создает Александр в качестве экспозиций для выставок.   

Александр Корнелюк:
У меня такой очень интересный бонсай: липа, которому уже около 20 лет. Представьте себе 20 лет нужно ухаживать за деревом и не пропустить ни одного дня, если вы о нем забыли, вы можете его потерять. 

Техника бонсай – это не только большая ответственность и общение с природой, это символ борьбы за жизнь.  Быть сильным, найти свое место и противостоять всем трудностям, подобно этим растениям в непривычной для них среде – истинный секрет древнего китайского искусства. 

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Песні малой радзімы. Заслаўе
Песні малой радзімы. Заслаўе
Традыцыі малой радзімы. Выцінанка Навагрудчыны
Связь поколений: бизнесмен из Орши организовал дело в здании школы, где учились его родители
Связь поколений: бизнесмен из Орши организовал дело в здании школы, где учились его родители
Традыцыі малой радзімы. Маляваныя дываны Браслаўшчыны
«Дэлегацыі з Македоніі купілі ў мяне на памяць хлебніцы». Як настаўнік матэматыкі стаў народным майстарам па пляценню з лазы?
Она находится на небольших островках, разделённых болотом. Путешествие в белорусскую Венецию, деревню Кудричи
Архивные фото и интересные факты о Слуцке. Репортаж СТВ
Архивные фото и интересные факты о Слуцке. Репортаж СТВ
Традыцыі малой радзімы. Спораўская полька
Все новости по теме Год малой родины
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru