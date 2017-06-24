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«Для Минска это отличная возможность презентовать себя»: депутаты Бундестага о 26-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ

24.06.2017 - 20:32

Еще более масштабный политический форум пройдет в Минске в начале июля. Около 600 видных деятелей из 56 государств мира приедут к нам для участия в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Больше всего – из США, одна из самых больших делегаций – германская.

Германия – важнейший экономический партнер Беларуси в Западной Европе. Ровно через три месяца в Германии – парламентские выборы, и чтобы победить представителям действующей власти необходимо обеспечить безопасность в стране и доказать, что немецкий оркестр играет европейскую симфонию безопасности, ОБСЕ – один из инструментов. Германия председательствовала в ОБСЕ в минувшем году, ее авторитет неоспорим. С немецким акцентом о предстоящем форуме в Минске – наш обозреватель Яна Шипко.

Яна Шипко, политический обозреватель:
Немецкий Бундестаг этой осенью, возможно, ожидают перемены. Германия сейчас накануне парламентских выборов. Как разрешится интрига, сохранит ли авторитет партия Меркель или вновь неожиданно наберут популярность популисты на фоне дезинтеграционных процессов в Европе, мигрантского кризиса и волны терактов. Как видим, вопросы безопасности – во главе угла. И Германия – один из активных членов ОБСЕ, а в прошлом году еще и председатель этой крупнейшей региональной организации по безопасности в мире с особым вниманием ждет летней сессии ОБСЕ в Минске. К слову, немецкие депутаты этот визит рассматривают еще и как возможность познакомить немецких инвесторов с возможностями Беларуси.

Юрген Климке, депутат Бундестага:
По возвращении надеюсь сказать так: дружище, мы не знали, что это такая классная страна! У вас можно отлично провести отпуск.

Без шуток депутат Бундестага Юрген Климке приедет в Минск с супругой. Надеется успеть пройтись по магазинам и проехать на общественном транспорте по городу. Он один из восьми немецких парламентариев-делегатов на предстоящую сессию в Минске. И в белорусской столице уже бывал. В составе миссии наблюдателей опять-таки ОБСЕ. Запомнились не только сами выборы…

Юрген Климке:
Я был на участке, где голосовал Президент, и у меня спросили, соответствует ли международным нормам, чтобы бюллетень опускал в урну его сын? Я ответил, что это была воля Президента, сын никак не влиял на выбор, и такой символичный жест, конечно же, не запрещен. Как же все заинтересовались этим моментом!

Ну а сам депутат заинтересовался нашей страной с не только немецкой прагматичностью, но и журналистской внимательностью. Экс-журналист подметил немало деталей для деловой активности в Беларуси. Кстати, в немецком парламенте он входит именно в комиссию по экономическому сотрудничеству.

Юрген Климке:
Я был в Минске в рождественское время. Если я иду по Берлину или по своему родному Гамбургу, 30% города выглядит празднично, в Минске – все 150%. Очень много освещения, украшений, это импонирует. Летом, уверен, тоже будет очень красиво. И я чувствовал себя в полной безопасности, очень спокойный город.

Конечно, за официальными заседаниями последует прямое общение. Мы встретимся с белорусскими делегатами, чтобы обсудить двусторонние вопросы и глобальные. Я думаю, будет время и для общения неформального. Это продвинет нас в сотрудничестве. Мы уже готовим предложения в различных сферах – экономика, транспорт, образование.

Летние сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в разные годы принимали Монако и Хельсинки, Баку и Осло. С инициативой провести 26-ю в Минске выступила сама Ассамблея. Приятный комплимент нашей переговорной площадке на мировом уровне. Ведь со встречи «нормандской четверки» о Минске европейцы говорят не иначе как «peacemaker».

Яна Шипко:
Германия была председателем ОБСЕ в прошлом году, какие темы будут важнейшими для обсуждения?

Юрген Климке:
Мы надеемся, что сейчас усилится движение в Европейском регионе, в Центральной и Восточной Европе, чтобы иметь в будущем спокойную зону в свете украинского кризиса, который еще не разрешен. Это тот случай, когда ОБСЕ остается ведущей организацией, выступающей за мир, безопасность и свободу. И ваша страна также играет немаловажную роль.

Яна Шипко:
Минск ведь неслучайно был выбран местом проведения?

Юрген Климке:
За этим скрывается стратегический подход. Прежде всего, это символический шаг, чтобы продемонстрировать какую важную роль играет Беларусь в последнее время в украинском вопросе и в целом в попытках привести в так называемое состояние медитации мир, свободу и будущее взаимодействие в Европе. В последние месяцы отношения с ЕС улучшились, и это правильный подход. Мы хотим так же работать дальше.

От Ванкувера до Владивостока. Территориальный охват евроатлантического межпарламентского форума уникален. В Минск приедут около 600 участников из 57 стран. Самая представительная делегация из штатов – почти полсотни человек. И даже карликовые государства – Лихтенштейн, Монако и Ватикан – не остались в стороне и уже аккредитовали своих представителей.

Мир, терроризм, изменение климата, кибербезопасность, права человека – на повестке форума. Беларусь готовит свою резолюцию по противодействию новым видам наркотиков.

Минская сессия послужит и площадкой экономических переговоров. Йохан Вадефуль в марте был в Беларуси и лично оценил потенциал для сотрудничества.

Йохан Вадефуль, заместитель руководителя германско-белорусской парламентской группы Бундестага:
Выбор Минска для проведения Парламентской ассамблеи ОБСЕ – это своеобразный сигнал в заинтересованности в продолжении диалога и расширении сотрудничества. В экономике оно должно стать интенсивнее, мы заинтересованы, чтобы немецкие фирмы инвестировали в Беларусь. Для этого необходима стабильность и взаимное доверие. И парламентские контакты очень важны. Мы общаемся с правительством, с депутатами, и это такой полезный обмен мнениями.

Яна Шипко:
Вероятно, инвесторам нужно немного больше информации о нашей стране, и парламентарии как раз могут выступать проводниками?

Йохан Вадефуль:
Вы совершенно правы, предпринимателям необходимо больше знать об инвестиционной привлекательности Беларуси. Я думаю, у вас много возможностей для инвестиций. У вас хорошо образованные специалисты. Инвесторы – осторожные люди, поэтому нужно продолжать работать над созданием благоприятных условий, а потенциал для роста есть. Это может быть и научный обмен. В Германии, как известно, не самые низкие налоги, но у нас хорошие технологи. И не все производства размещаются непосредственно в Германии, нам нужны производственные площадки.

Правительственный квартал Берлина. Офисы германских депутатов находятся прямо напротив Рейхстага. Два здания по разные берега Шпрее на востоке и западе символично связаны мостом. Первого канцлера объединенной Германии, который многое сделал для сближения Востока и Запада в политическом плане, лично хорошо знал один из самых опытных парламентариев, профессор Юттнер.

Эгон Юттнер, депутат Бундестага:
Недавно ушел из жизни Гельмут Коль. Мы с ним оба родом из Манхайма. Он потерял брата во второй мировой и всегда повторял: главное – не допустить войны. Поэтому я очень ценю работу ОБСЕ в обеспечении мира и безопасности в Европе.

Впрочем, и Беларусь привержена тем же принципам. Депутат убежден, именно у принимающей стороны в рамках форума будет больше всего возможностей вступить в диалог политический и быть услышанными на международной арене. Сам же профессор говорит на всех официальных языках ОБСЕ, кроме русского: английский, испанский, итальянский, немецкий, французский, а в придачу знает еще и шведский, так что в Минске планирует наладить немало контактов и оценить пищу не только для ума.

Эгон Юттнер:
Это повод для делегатов из стольких стран познакомиться с вашей страной и узнать ее на вкус. Ведь помимо официальной, запланирована  культурная и экскурсионная программа. Интересно открыть для себя Беларусь с разных сторон. Со мной поедет и моя супруга. Поэтому для Минска это отличная возможность презентовать себя.

Тем временем пока делегаты бронируют отели в Минске и готовят багаж предложений, председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ уже анонсировала создание на минской сессии специального комитета по противодействию терроризму. Так что минские соглашения снова прозвучат на весь мир.

«Для Минска это отличная возможность презентовать себя»: депутаты Бундестага о 26-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ

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