﻿ «Для нас, дачников, очень хорошо, что есть скидка». Пенсионеры о снижении стоимости проезда в электричках | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Для нас, дачников, очень хорошо, что есть скидка». Пенсионеры о снижении стоимости проезда в электричках

01.05.2018 - 19:47

Новости Беларуси. Белорусская железная дорога с 1 мая предоставляет скидку на проезд в поездах региональных линий экономкласса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оплатить нужно будет половину стоимости проезда. При покупке необходимо предъявить пенсионное удостоверение. Документ нужно иметь при себе и во время поездки.

Белорусы:


Для пенсионеров это очень хорошо. Еще желательно, чтобы городские линии приурочили – один год как-то было. В этом году пока купила билет только на общую электричку.

Это же копейки. Да и полный был недорого. Так что очень хорошо. Хорошо, что не забыли про пенсионеров.

Для нас, дачников, очень хорошо, что есть скидка.

Льготный тариф будет действовать до 30 сентября. Так что все дачники смогут не только вырастить, но и собрать урожай со своего огорода без лишних затрат на дорогу.

«Для нас, дачников, очень хорошо, что есть скидка». Пенсионеры о снижении стоимости проезда в электричках

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

С 1 мая пенсионеры будут платить 50 % за билеты при проезде в поездах региональных линий экономкласса
С 1 мая пенсионеры будут платить 50 % за билеты при проезде в поездах региональных линий экономкласса
Минтранспорта может запретить продавать в электричках еду. Инициатива вынесена на общественное обсуждение
Минтранспорта может запретить продавать в электричках еду. Инициатива вынесена на общественное обсуждение
В Минском районе 9-летний мальчик погиб при переходе путей
В Минском районе 9-летний мальчик погиб при переходе путей
Фото: УСК по Минской области
В Минском районе мальчика зацепило составом поезда. Ребёнок погиб
Изображение использовано в качестве иллюстрации
На трех маршрутах БЖД появился бесплатный Wi-Fi
Как купить проездной на региональные линии поездов с 50% скидкой?
Как купить проездной на региональные линии поездов с 50% скидкой?
Как изменится расписание поездов в Беларуси из-за смены часовых поясов у наших соседей?
Как изменится расписание поездов в Беларуси из-за смены часовых поясов у наших соседей?
Когда БелЖД будет продавать билеты в Россию со скидками?
Когда БелЖД будет продавать билеты в Россию со скидками?
Все новости по теме Белорусская железная дорога
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru