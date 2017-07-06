«Для нас всех это важный символ, мы его ждали»: в Бресте десантникам вручили голубые береты

Новости Беларуси. Месяцы подготовки и первый самостоятельный прыжок с парашютом – для воинов-десантников из Бреста эти испытания уже позади, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне на плацу десантно-штурмовой бригады сил специальных операций новому пополнению вручили заветные голубые береты. Главный атрибут войск ВДВ со знаком «Гвардия» получили больше ста десантников.

Павел Зубик, рядовой:

Наша вся рота уже прыгнула. Это тот момент, когда мы долго готовились и долго его ждали. До этого ходили в кепках и с завистью смотрели на сержантов. Командиров. Для нас всех это довольно важный символ, мы его ждали.

Перед своим первым прыжком все солдаты проходили тактические занятия, все элементы тщательно отрабатывались в теории и на земле.