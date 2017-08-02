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Для помощи в жару в местах наибольшего скопления людей в Минске появятся мобильные пункты помощи

02.08.2017 - 08:28

Новости Беларуси. Помогать справиться с сильной жарой будут волонтеры Красного креста. Так, в местах наибольшего скопления людей – на вокзалах, рынках, остановках общественного транспорта – появятся мобильные пункты помощи. Прохожие здесь смогут отдохнуть в тени, измерить давление или выпить холодной воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первоочередное внимание – пожилым людям и детям.

Работа Красного креста развернется и в полевых условиях в буквальном смысле слова. Так, например, в Брестской области волонтеры выехали на жатву – предложить воду аграриям, которые убирают зерно. Кроме того, холодной водой снабдят строителей, водителей скорой помощи, почты и электросвязи, дальнобойщиков.

Для помощи в жару в местах наибольшего скопления людей в Минске появятся мобильные пункты помощи

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