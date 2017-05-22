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Для продвижения новых идей: представители 15 стран «Шелкового пути» 22 мая соберутся в Минске

22.05.2017 - 08:55

Новости Беларуси. По маршруту «Шелкового пути». 22 мая представители сразу 15 стан, по которому он проходит, соберутся в Минске. Акцент будет сделан на продвижении новых идей.

Почти год назад при поддержке Министерства науки и техники Китая была создана специальная ассоциация для развития инновационной инфраструктуры и расширения сотрудничества между странами, находящимися на маршруте «Шелкового пути». Встреча ее партнеров в Беларуси станет первой после майского форума «Один пояс и один путь» в Пекине. С участием Президента Беларуси мировые лидеры обсуждали экономическое партнерство, которое уже называют новой моделью глобализации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для продвижения новых идей: представители 15 стран «Шелкового пути» 22 мая соберутся в Минске

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