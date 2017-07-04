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Для тех, кто нуждается в постоянном медицинском уходе: в Жодино открылся корпус больницы сестринского ухода

04.07.2017 - 18:18

Новости Беларуси. Подарок ко Дню Независимости получили жители Жодино. Там открылся новый корпус больницы сестринского ухода. Он рассчитан на 25 мест, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пациенты здесь особенные – те, кто требует круглосуточной медицинской помощи.

Это одинокие пожилые, люди с физическими особенностями. В корпусе комфортное палаты, новое оборудование и безбарьерная среда.

Виктор Сиренко, заместитель председателя Миноблисполкома:
Мы такими учреждениями разгружем те койки, которые должны работать активно. Это хирургические, терапевтические койки.

Эта больница – для тех, кто нуждается в постоянном медицинском сопровождении и уходе.

Новый корпус – это отремонтированное старое инфекционное отделение. Решение его переоборудовать приняли четыре года назад, и вот теперь оно гостеприимно распахнуло двери.

Для тех, кто нуждается в постоянном медицинском уходе: в Жодино открылся корпус больницы сестринского ухода
Для тех, кто нуждается в постоянном медицинском уходе: в Жодино открылся корпус больницы сестринского ухода
Фото. Для тех, кто нуждается в постоянном медицинском уходе: в Жодино открылся корпус больницы сестринского ухода
Для тех, кто нуждается в постоянном медицинском уходе: в Жодино открылся корпус больницы сестринского ухода
Фото. Для тех, кто нуждается в постоянном медицинском уходе: в Жодино открылся корпус больницы сестринского ухода
Для тех, кто нуждается в постоянном медицинском уходе: в Жодино открылся корпус больницы сестринского ухода
Фото. Для тех, кто нуждается в постоянном медицинском уходе: в Жодино открылся корпус больницы сестринского ухода

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