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Для урегулирования финансовых проблем по выходу из ЕС Лондон выплатит 40 млрд евро

06.08.2017 - 13:39

Новости Великобритании. Лондон согласен выплатить 40 миллиардов евро для урегулирования финансовых проблем по выходу из ЕС. Такая информация появилась у одной из крупнейших британских газет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внушительная сумма может вызвать серьезные разногласия в парламенте. Не все в британском правительстве горят желанием расстаться с деньгами. Кстати, Туманный Альбион произведет оплату лишь в том случае, если ЕС зачтет ее как одно из условий будущего договора. В мае Брюссель хотел получить 100 миллиардов евро.

Для урегулирования финансовых проблем по выходу из ЕС Лондон выплатит 40 млрд евро

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