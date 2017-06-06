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Для внесения на Национальную доску почета в Беларуси по итогам 2016 года определено 67 кандидатур

06.06.2017 - 13:25

Новости Беларуси. 67 кандидатур определено для занесения на Национальную доску почета по итогам 2016 года. Ее по традиции обновят в канун Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лучшие регионы и трудовые коллективы – 6 июня кандидатов рассмотрели на заседании президиума Совмина. Все они смогли отреагировать на внешние и внутренние факторы и показали достойные финансовые результаты.

Согласно указу главы государства, на обновленную доску попадут лишь те, кто повторил или улучшил экономические показатели 2016 года. Учитывая результаты 2016-го, победителей среди областей и Минска в предложениях Минэкономики нет. Больше всего баллов набрали Гомель, Гродненский регион, Советский район столицы и Дзержинский район Минской области. Социально-экономическое развитие регионов оценивали сразу по 17 показателям.

Александр Червяков, заместитель министра экономики Республики Беларусь:
Дополнительно избраны критерии, связанные с коррупционной составляющей, с выплатой заработной платы. Кроме этого, вопросы экспорта, инвестиций, создание новых рабочих мест. Они также остаются актуальными. Именно по этим критериям ведется оценка самих организаций, административно-территориальных единиц, облисполкомов.

По итогам заседания проект указа был поддержан. В ближайшее время документ направят главе государства.

Для внесения на Национальную доску почета в Беларуси по итогам 2016 года определено 67 кандидатур

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