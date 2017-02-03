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Дмитрий Колдун планирует провести большой концерт в честь своего 10-летия на сцене

03.02.2017 - 12:15

Дима, не часто ты радуешь белорусских зрителей своим присутствием где-то в телевизионных шоу. А вообще часто приходится в Беларусь приезжать?

Дмитрий Колдун, певец, композитор:
Я в Беларусь приезжаю регулярно. Не всегда мои приезды в Беларусь сопровождаются такими прекрасными информационными поводами. Но тем не менее мои знакомые и те люди, с кем я общаюсь, их не так уж много, но они меня видят регулярно и мы с ними постоянно пересекаемся.

Что нового в творчестве?
Дмитрий Колдун, певец, композитор:
Так уж повелось, что, несмотря на все веселья, происходящие вокруг, песня у меня с моментом грусти – «Когда любил тебя». Я посвятил её своей супруге Виктории. В этом году 16 лет, как мы знакомы, как мы с ней в отношениях, хотя мы и женаты всего 5 лет. Но были времена, когда мы расставались и песню я написал, как мою фантазию на возможное моё несчастливое будущее, когда вот мы не нашли в себе силы, чтобы сойтись и снова быть вместе.

Часто ли приходит озарение.

Дмитрий Колдун, певец, композитор:
Не часто. Часто можно сидеть за инструментом. Я всё же придерживаюсь примера Чуковского, который с утра вставал, завтракал и садился за инструмент. И так каждый день и так или иначе однажды что-нибудь что-то получится. Иногда это получается действительно так.

Самая лучшая проверка произведения – проверка временем. Ты написал, положил и через некоторое время под разными другими жизненными обстоятельствами возвращаешься к ней и она кажется тебе какой-то более убедительной, чем тогда. И чаще всего именно такие песни попадают не только в сердце тех людей, которым ты это посвящаешь, но и в сердце слушателей, которые отклонённые слушатели.

Этот год для меня юбилейный. Не знаю точно, от какого момента можно вести отсчёт, но, по сути, это – 2007 год, либо конец 2006-го  – стали для меня такими знаковыми, поэтому осенью этого года я планирую провести большой концерт.

Дмитрий Колдун

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