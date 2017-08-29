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Дмитрий Крутой: «Таких темпов роста экономики в Беларуси не было с 2010-11 годов»

29.08.2017 - 16:41

Новости Беларуси. Инфляция – 7% и рост ВВП – 103,4%. 29 августа в Совете министров обсуждали прогнозы социально-экономического развития и направления денежно-кредитной политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ, который определяет перспективу до 2020 года, практически подготовлен и в ближайшее время будет предложен для рассмотрения Президенту. В целом, согласно проекту, сформирован бездифицитный платежный баланс, причем без привлечения чрезвычайного финансирования.

Дмитрий Крутой, первый заместитель министра экономики Республики Беларусь:
Это, наверное, впервые за долгое время нам удалось практически все показатели сбалансировать. Мы выйдем, в принципе, на классическое соотношение формирование процентных ставок в экономике. Национальный банк видит это 11-12% к концу следующего года с учетом снижения ставки рефинансирования до 10%. Если говорить уже о таком более промышленном срезе, срезе реальной экономики, мы видим, что ВВП, наш агрегированный показатель, вырастет на 3,4%. В принципе, таких темпов роста у нас не было с 2010-11 годов.

Согласно прогнозам соотношение производительность труда и рост заработных плат сохранится. Что касается заработных плат в бюджетном секторе, то к концу 2018 года они должны составить 750-760 рублей, при этом сохранится на уровне 70-75% от средней зарплаты по стране. Существенный вклад внесут в экономический рост промышленность, АПК и строительство, причем ставка – на новые проекты, такие как производство легковых автомобилей.

Дмитрий Крутой, первый заместитель министра экономики Республики Беларусь

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