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Дмитрий Малахов: «Если говорить о том, что тарифы будут повышаться, то должна быть прозрачность»

09.10.2017 - 18:18

Новости Беларуси. Последние тенденции в строительстве домов в Беларуси обсуждали в рамках ток-шоу «Что происходит».

Дмитрий Малахов, главный редактор портала о частном домостроении:
Энергосбережение – всё упирается, не в зависимости от того, какой строится дом: бюджетный, либо очень дорогой – все люди идут по пути наименьшего сопротивления. Выбирают самый дешёвый источник: либо это – газ (пока у нас дешевле только дрова, но не очень комфортно отапливать), либо электроэнергию, потому что не ко всем участкам у нас подведён газ. То есть, если мы говорим о том, что есть сейчас. Если говорить о том, что тарифы будут повышаться и, в том числе, для частных жителей, то, конечно, я солидарен со всеми, кто здесь выступал – должна быть прозрачность. Потому что, если люди отапливают свой дом электричеством – это не 20-30 долларов, как в квартире, это – 200-300 долларов в месяц для нормального дома. И, представьте, если эта сумма увеличится в 5 раз.

Полторы тысячи отдавать – это уже…

Люди должны понимать, сколько они будут платить за свой свет. И, если говорить о какой-то перспективе, то я считаю, что должны быть системы «умного дома», которые работают сразу от нескольких источников – пускай, это будет и газ, пускай, это будет инфракрасный обогреватель, пускай, это будет солнечная батарея, которая будет отвечать за освещение дома. И система «умного дома», которая, кстати, сейчас стоит достаточно дёшево – меньше 500 долларов. На частный дом можно себе позволить. Она будет регулировать эти вопросы. Потому что дом отапливается один раз, а дальше тепло только поддерживается. И человек сможет сам регулировать источники и видеть экономию, которую он получает. 

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