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Дмитрий Перлин: «При 50 км/час пропускная способность дорог увеличивается, как ни странно»

31.01.2018 - 01:22

Новости Беларуси. О возможном введении лимита скорости в населённых пунктах Беларуси говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Дмитрий Перлин, заместитель директора Центра контраварийной подготовки:
Два очень важных аргумента в пользу 50 км/час, как опоры дальнейшей – выстраивания системы ограничения скоростей, в зависимости от окружающей обстановки и дороги. Первый момент: аргумент о том, что, дескать, время в пути в городах увеличится, будем медленнее ехать, разбивается вдребезги исследованиями в Европе, которые были сделаны в 2010-2011 году в Тулузе и в Париже. При 50 км/час пропускная способность дорог увеличивается, как ни странно. Объясню, почему. В связи с тем, что ограничение скорости приближается к естественной средней скорости движения по городу. У нас это 20-30 км/час.

Второй момент: повышается безопасность.

Почему она повышается? За счёт равномерности, из-за того что скорость отдельных участников дорожного движения, которые едут на потолке – 69 у нас сейчас, и тех, кто едет минимум. Ну, это может быть любая скорость, нет ограничения снизу. И, таким образом, неравномерность транспортного потока рождает перестроения, «шашки» и всё такое.

Обстановка на дорогах Беларуси: «Что происходит»

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