Дмитрий Пиневич: мы работаем системно на рынке, чтобы он оставался насыщенным медикаментами
Новости Беларуси. Минздрав ожидает третью волну COVID-19 менее интенсивной, но многое зависит от заноса новых штаммов. Об этом 24 февраля заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич на заседании итоговой коллегии ведомства. К разговору подключились 20 коллективов, в том числе из регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Остро стоит вопрос о расширении своего фармацевтического рынка и регулировании цен на лекарства.
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Мы работаем системно на рынке с целью того, чтобы рынок оставался насыщенным медикаментами. Более того, были решены проблемы с тем, чтобы диспаритет цен вне наших границ и у нас исчезал. Поэтому мы приняли целый ряд, с нашей точки зрения, основополагающих структурных изменений, которые будут играть вдолгую. Это упрощение регистрации, это разрешение торговли медикаментами с интернет-площадок, это расширение безрецептурного отпуска лекарственных препаратов. Я хочу сказать, что рынок лекарственных средств устойчивый в Республике Беларусь, он развивается.
Минздрав ожидает третью волну коронавируса менее интенсивной, но многое зависит от новых штаммов (читайте здесь).
Минздрав ожидает третью волну коронавируса менее интенсивной, но многое зависит от новых штаммов
Новости Беларуси. Минздрав ожидает третью волну COVID-19 менее интенсивной, но многое зависит от заноса новых штаммов. Об этом 24 февраля заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич на заседании итоговой коллегии ведомства. К разговору подключились 20 коллективов, в том числе из регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По-прежнему актуален вопрос борьбы с пандемией. Комплексный план, разработанный в феврале 2020 года, позволил системе здравоохранения оперативно среагировать на мировой вызов. Увеличилось количество ПЦР-лабораторий, проведено свыше 4 миллионов диагностических исследований. Также были решены проблемы обеспечения СИЗами и диагностическим оборудованием.
Что касается вакцины, к концу недели наши медики получат 40 тысяч доз российского препарата и еще 100 тысяч прибудет в марте из Китая. В следующем месяце планируется розлив собственной вакцины. «Спутник V» на белорусских предприятиях будет выпускаться по 500 тысяч доз в месяц.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Помимо подведения итогов, мы будем ставить задачи, как еще необходимо усовершенствовать. Вы знаете, что определенные замечания были сделаны главой государства в его выступлении на шестом Всебелорусском народном собрании, что система здравоохранения должна быть ближе к человеку, знать его нужды, его потребности. И мы должны в дальнейшем совершенствовать всю систему, чтобы она работала как единый слаженный механизм.
В ходе итоговой коллегии также были отмечены лучшие учреждения здравоохранения и отдельные их сотрудники.