Прямой эфир
Проекты
Программы
Главная Новости «24 часа» Общество Коронавирус

Дмитрий Пиневич: мы работаем системно на рынке, чтобы он оставался насыщенным медикаментами

24.02.2021 - 17:38

Новости Беларуси. Минздрав ожидает третью волну COVID-19 менее интенсивной, но многое зависит от заноса новых штаммов. Об этом 24 февраля заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич на заседании итоговой коллегии ведомства. К разговору подключились 20 коллективов, в том числе из регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Остро стоит вопрос о расширении своего фармацевтического рынка и регулировании цен на лекарства.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Мы работаем системно на рынке с целью того, чтобы рынок оставался насыщенным медикаментами. Более того, были решены проблемы с тем, чтобы диспаритет цен вне наших границ и у нас исчезал. Поэтому мы приняли целый ряд, с нашей точки зрения, основополагающих структурных изменений, которые будут играть вдолгую. Это упрощение регистрации, это разрешение торговли медикаментами с интернет-площадок, это расширение безрецептурного отпуска лекарственных препаратов. Я хочу сказать, что рынок лекарственных средств устойчивый в Республике Беларусь, он развивается.

​Минздрав ожидает третью волну коронавируса менее интенсивной, но многое зависит от новых штаммов (читайте здесь).

Люди в материале: Дмитрий Пиневич
Loading...
﻿

​Минздрав ожидает третью волну коронавируса менее интенсивной, но многое зависит от новых штаммов

﻿

Новости Беларуси. Минздрав ожидает третью волну COVID-19 менее интенсивной, но многое зависит от заноса новых штаммов. Об этом 24 февраля заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич на заседании итоговой коллегии ведомства. К разговору подключились 20 коллективов, в том числе из регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По-прежнему актуален вопрос борьбы с пандемией. Комплексный план, разработанный в феврале 2020 года, позволил системе здравоохранения оперативно среагировать на мировой вызов. Увеличилось количество ПЦР-лабораторий, проведено свыше 4 миллионов диагностических исследований. Также были решены проблемы обеспечения СИЗами и диагностическим оборудованием.

Что касается вакцины, к концу недели наши медики получат 40 тысяч доз российского препарата и еще 100 тысяч прибудет в марте из Китая. В следующем месяце планируется розлив собственной вакцины. «Спутник V» на белорусских предприятиях будет выпускаться по 500 тысяч доз в месяц.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Помимо подведения итогов, мы будем ставить задачи, как еще необходимо усовершенствовать. Вы знаете, что определенные замечания были сделаны главой государства в его выступлении на шестом Всебелорусском народном собрании, что система здравоохранения должна быть ближе к человеку, знать его нужды, его потребности. И мы должны в дальнейшем совершенствовать всю систему, чтобы она работала как единый слаженный механизм.

В ходе итоговой коллегии также были отмечены лучшие учреждения здравоохранения и отдельные их сотрудники.