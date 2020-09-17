Дмитрий Пиневич о вакцине «Спутник V»: сомнения по её безопасности фактически развеяны
Новости Беларуси. 100 белорусских добровольцев уже на следующей неделе начнут принимать участие в клинических испытаниях российской вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минздрав Беларуси уже имеет пакет соответствующих документов.
Вакцинация против коронавируса в Беларуси: куда подавать заявки для участия
Дмитрий Пиневич, и. о. министра здравоохранения Беларуси:
Представлены данные российской стороной о двух фазах клинических испытаний и ходе проведения третьей фазы. Нас устраивает, как показало качество прежде всего данного продукта, изучили в том числе отзывы не только российских исследователей, но и международных исследователей. Сомнения по безопасности этой вакцины фактически развеяны. Но мы действительно – это требование нашего регламентирующего законодательства – тоже должны провести свои клинические испытания, которые лягут в общую канву регистраций данной вакцины.
Однако испытания не единственная сегодня новость из врачебной сферы. В Белорусской медицинской академии последипломного образования – новый ректор. Новому руководителю БелМАПО предстоит решить немало важных задач – от строительства суперсовременного симуляционного центра, который должен открыться уже через два года до концептуального подхода к переподготовке и открытию новых специальностей.
Страны Европы вновь вводят ограничительные меры в связи с коронавирусом
Европейские страны вновь вводят ограничительные меры в попытке сдержать распространение коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наиболее сложная ситуация складывается в Испании. Здесь риск новой волны COVID-19 так высок, что власти решили ввести в столичной агломерации частичный и строгий карантин, который затронет в том числе возможность покидать дом.
Продолжает увеличиваться число заболевших и во Франции. Ежедневный прирост инфицированных составляет примерно 10 тысяч человек. По словам медиков, следующая мобилизация, если она будет объявлена, рассчитана на 10 недель. Лаборатории не справляются с огромным количеством желающих сдать анализ на коронавирус, а власти не предпринимают организационных мер, способных решить эту проблему.
Подобное происходит и в Британии. Правительство думает над тем, как уменьшить нагрузку на лаборатории и как увеличить пропускную способность пунктов сдачи тестов. А в Чехии, чтобы уменьшить распространение вируса, введен запрет на проведение мероприятий на открытом воздухе.