Дмитрий Шевцов: призывы не оказывать медпомощь тем или иным людям никаким образом не коррелируют с достоинством врача
Новости Беларуси. Верность пациентам и профессии на первое место ставят многие заслуженные медики, люди с богатым врачебным опытом, знающие цену человеческой жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К коллегам в белых халатах 11 ноября обратился Дмитрий Шевцов – председатель Белорусской ассоциации врачей.
Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской клинической больницы Минска, председатель Белорусской ассоциации врачей:
Медики должны быть вне политики по той простой причине, что человек, надевающий белый халат, позиционирует себя не только с внешней, физической чистотой, но и с душевной чистотой.
Я всегда говорю о том, что медицинские работники, врачи, люди в белых халатах даже во время Великой Отечественной войны оказывали медицинскую помощь, спасали жизни не только советским солдатам, но и немецким.
Фёдор Карпенко: все имеют право на свою политическую, гражданскую позицию, но на оказание медицинской помощи это не должно влиять
Я иногда читаю в интернет-каналах о том, что призывают не оказывать медицинскую помощь тем или иным людям. Мы все должны понимать, что это не только никаким образом не коррелирует с достоинством врача, не позиционируется никак, потому что идет в разрез с этикой и с деонтологией, но это уголовно наказуемые вещи. Мы должны прекрасно понимать, что есть в Уголовном кодексе не только Республики Беларусь, но и других стран, уголовная ответственность за неоказание либо ненадлежащее оказание медицинской помощи.
Но любой человек, имеющий знания, логику и умеющий понимать, прекрасно поймет, кто за чем стоит, когда вызывают врачей, учителей, других людей выйти на какие-то демонстрации.
«Приостанавливать деятельность ТЦ на 15-20 минут». Жанна Казачёнок предложила новые подходы борьбы с коронавирусом в Минске
Новости Беларуси. Перерывы для полной дезинфекции в работе торговых центров и вокзалов и усиленная обработка общественного транспорта. Предложениями по усилению мер борьбы с COVID-19 в столице поделилась новый руководитель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Жанна Казаченок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
10 ноября ее представили коллективу. До этого она занимала должность главврача 11-й больницы. Жанна Казаченок имеет высшую квалификационную категорию. В здравоохранении с 1989 года. Начинала врачом-терапевтом. В 2007 году заняла должность заместителя главврача 11-й больницы, а с 2010 года стала руководителем этой же клиники. При ней начата масштабная реконструкция больницы со строительством нового корпуса.
Представляя нового руководителя комитета, заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран отметил, что от нее в непростое для столичного здравоохранения время ждут новых и нестандартных решений.
Жанна Казаченок, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Конечно, проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий – но это будет обсуждаться, это мое мнение – в местах общественного пользования, то есть торговые центры, вокзалы – где-то приостанавливать деятельность торговых центров на 15-20 минут для проведения полной дезинфекции торговых учреждений, мест общественного пользования, вокзалов. Это мы будем со специалистами обсуждать. То есть это снизит пути распространения инфекции. Затем – дезинфекция транспорта и соблюдение индивидуального режима.
До этого комитет по здравоохранению Мингорисполкома возглавлял Сергей Малышко. Он будет работать главврачом реабилитационной больницы в Аксаковщине.