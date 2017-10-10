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Дни Минска стартуют в Москве

10.10.2017 - 10:18

Новости Беларуси. В гостях как дома! В Москве 10 октября начинают работу Дни Минска. Визит белоруской делегации в российскую столицу начнется с возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата и памятным плитам городов-героев Минска и Бреста у Кремлевской стены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также в первый день встретятся депутаты Московской городской думы и Мингорсовета, а молодежные палаты от обеих сторон подпишут соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности.

Ярмарки организованы на трех крупных площадках. Все торговые домики оформлены в национальном стиле с символикой белорусской столицы и официальных Дней Минска в Москве. Покупателям предложена лучшая продукция от отечественных производителей. Вся торговля занимает обширную площадь, но любители белорусских товаров в Москве готовы к масштабному шопингу по-белорусски.

Сегодня вечером в музыкальном театре «Геликон-опера» состоится церемония открытия Дней Минска в Москве. Зрителей ждет концерт Президентского оркестра Республики Беларусь.

Дни Минска стартуют в Москве

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