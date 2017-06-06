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Дни Минска в Белграде: белорусской делегации презентовали проект масштабного строительства нового микрорайона в центре города

06.06.2017 - 10:28

Новости Беларуси. В Белграде продолжаются Дни Минска. Накануне здесь прошли переговоры председателя Мингорисполкома Андрея Шорца и мэра сербской столицы Синишы Мали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Градоначальники обсудили конкретные проекты сотрудничества двух городов, в том числе в сферах бизнеса, транспорта и туризма.

А после белорусской делегации презентовали «Белград на воде» – проект масштабного строительства нового микрорайона в центре сербской столицы. Амбициозное возведение осуществляют с помощью инвесторов. Такой опыт интересен и для белорусской столицы.

На Днях Минска в Белграде собрались представители деловых кругов, культуры, спорта и других сфер. 6 июня в городе откроется бизнес-форум.

Дни Минска в Белграде: белорусской делегации презентовали проект масштабного строительства нового микрорайона в центре города

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