новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Видеофакт: мэр Белграда оценил характеристики белорусских электробусов

06.06.2017 - 16:36

Новости Беларуси. В столице Сербии продолжаются Дни Минска. Одно из перспективных направлений – транспортное. Сербия планирует закупить электробусы. Сейчас специалисты тестируют образцы из разных стран. Свои образцы предложила и Беларусь. 6 июня мэр Белграда лично оценил характеристики машины под маркой BY, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А вот и рассмотреть, и распробовать белорусскую столицу на вкус можно было на специальной выставке, где наши предприятия представили свою продукцию.

Видеофакт: мэр Белграда оценил характеристики белорусских электробусов

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Благодаря таким мероприятиям сербы лучше узнают и будут чаще приезжать в Беларусь»: чем Минск удивил Белград
«Благодаря таким мероприятиям сербы лучше узнают и будут чаще приезжать в Беларусь»: чем Минск удивил Белград
В рамках Дней Минска в Белграде 6 июня открылся бизнес-форум
В рамках Дней Минска в Белграде 6 июня открылся бизнес-форум
Дни Минска в Белграде: белорусской делегации презентовали проект масштабного строительства нового микрорайона в центре города
Дни Минска в Белграде: белорусской делегации презентовали проект масштабного строительства нового микрорайона в центре города
Белорусские электробусы могут появиться на улицах Белграда
Белорусские электробусы могут появиться на улицах Белграда
ЗАО «Столичное телевидение» и сербский телеканал Studio B подписали соглашение о сотрудничестве
ЗАО «Столичное телевидение» и сербский телеканал Studio B подписали соглашение о сотрудничестве
Октябрьский район Минска и муниципалитета Вождовац Белграда подписали соглашение о сотрудничестве
Октябрьский район Минска и муниципалитета Вождовац Белграда подписали соглашение о сотрудничестве
Октябрьский район Минска и муниципалитета Вождовац Белграда подписали соглашение о сотрудничестве
Дни Минска в Белграде
От экономики до культуры: Дни Минска открываются 5 июня в Белграде
От экономики до культуры: Дни Минска открываются 5 июня в Белграде
Все новости по теме Дни Минска в Белграде
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru