Видеофакт: мэр Белграда оценил характеристики белорусских электробусов

Новости Беларуси. В столице Сербии продолжаются Дни Минска. Одно из перспективных направлений – транспортное. Сербия планирует закупить электробусы. Сейчас специалисты тестируют образцы из разных стран. Свои образцы предложила и Беларусь. 6 июня мэр Белграда лично оценил характеристики машины под маркой BY, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А вот и рассмотреть, и распробовать белорусскую столицу на вкус можно было на специальной выставке, где наши предприятия представили свою продукцию.