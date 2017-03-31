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До 13 лет лишения свободы грозит жителю Гродно за попытку провоза через границу 178 брикетов гашиша

31.03.2017 - 16:32

Новости Беларуси. Крупнейшая за последние годы партия гашиша задержана на белорусско-польской границе. Через пункт пропуска «Брузги» житель Гродно пытался перевезти 80 килограммов наркотика. Партия следовала из Европы в Россию транзитом. В правоохранительные органы поступила оперативная информация о контрабанде. При проведении досмотра легкового автомобиля в специально оборудованных тайниках обнаружили 178 брикетов гашиша.

Стоимость задержанного груза оценивается в 2 миллиона долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Рихтиков, заместитель начальника отдела Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:
Был проведен таможенный контроль в отношении транспортного средства «Ниссан Кашкай», следовавшего под управлением гражданина Республики Беларусь из Польши в Российскую Федерацию. В полу транспортного средства были обнаружены специальные изготовленные тайники. Обнаруженное вещество является опасным наркотическим средством – гашиш. Материалы уголовного дела переданы в Следственный комитет для проведения дальнейших следственных мероприятий.

Выяснилось, что водитель являлся одновременно курьером. Он должен был доставить запрещенный груз в Москву за внушительное вознаграждение – в 9 тысяч евро. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям. Ему может грозить до 13 лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До 13 лет лишения свободы грозит жителю Гродно за попытку провоза через границу 178 брикетов гашиша

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