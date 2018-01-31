﻿ Штраф за забытые водительские права отменен. Что ещё нужно знать водителю с вступлением в силу изменений в КоАП | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Штраф за забытые водительские права отменен. Что ещё нужно знать водителю с вступлением в силу изменений в КоАП

31.01.2018 - 13:47

Новости Беларуси. Некоторые изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях вступили в силу в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поправки, прежде всего, касаются автовладельцев.

Так, ужесточается ответственность за езду без прав. За повторное нарушение в течение года – вплоть до ареста на 15 суток. А вот за забытое дома удостоверение ответственность исчезает. Как и за ДТП, в которых не пострадали люди. В этом случае виновник аварии привлекается за нарушения, приведшие к ней. В целом же, Кодекс стал более либеральным.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениями УГАИ МВД Республики Беларусь:
Водителям, не имеющим право управления и нарушившим правила дорожного движения – это ряд таких нарушений, как управление транспортом, будучи непристегнутым ремнем безопасности, разговор по мобильному телефону, нарушение требований дорожных знаков, разметки и других нарушений – будет грозить теперь штраф в размере до 20 базовых величин, а также лишение права управления транспортным средством сроком до двух лет.

Добавим, послабление в Кодексе касается водителей, которые нарушили ПДД, но признали свою вину. Они ограничатся штрафом без составления протокола. Впрочем, в случае просрочки платежа денежное наказание возрастает.

Штраф за забытые водительские права отменен. Что ещё нужно знать водителю с вступлением в силу изменений в КоАП

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Данила Селех, минчанин
История с минчанином, который осмелился вступить в судебное противоборство с ГАИ Партизанского района, получила продолжение
Дмитрий Кацуба, минчанин
Можно ли с другом выпивать в автомобиле, который стоит во дворе?
Данила Селех, минчанин
Минчанин не побоялся вступить в судебное противоборство с ГАИ Партизанского района
Обстановка на дорогах Беларуси: «Что происходит»
С 1 января при покупке машины не нужно будет проходить техосмотр заново
С 1 января при покупке машины не нужно будет проходить техосмотр заново
Можно ли скрыть автомобильный номер, заклеив его нанопленкой? Расследование СТВ
Можно ли скрыть автомобильный номер, заклеив его нанопленкой? Расследование СТВ
Как ГАИ Минска контролирует готовность водителей и пешеходов к зиме: «Большой город»
Квест от ГАИ: в Ждановичах протестировали опасность летней резины на скользкой дороге
Квест от ГАИ: в Ждановичах протестировали опасность летней резины на скользкой дороге
Все новости по теме Автозаконодательство
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru