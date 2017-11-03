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До 30 лет тюрьмы грозит верхушке каталонской иерархии за открытый мятеж против Мадрида

03.11.2017 - 10:02

Новости Испании. Суд Испании арестовал 8 бывших членов правительства Каталонии. Среди них и вице-президент Ориол Жункерас, сообщили в программе Новости «24 часа».

Мадрид готовит официальные обвинения в адрес политиков. На данный момент они под стражей. В свою очередь, экс-главу автономии Карлеса Пучдемона объявили в международный розыск. Он и ряд советников сейчас в Бельгии.

Напомним, что верхушке каталонской иерархии грозит до 30 лет тюрьмы – причем каждому – за организацию восстания и открытый мятеж против Мадрида.

До 30 лет тюрьмы грозит верхушке каталонской иерархии за открытый мятеж против Мадрида

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