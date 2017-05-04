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«До 30% жира у женщин – не патология, а необходимость»

04.05.2017 - 23:21

Новости Беларуси. О здоровых пропорциях, рассказали в программе «Большой город».

Элеонора Капитонова, директор Центра оздоровительного питания:
Нельзя сказать, что нашим людям совсем не нужна подкожная жировая клетчатка. Вот как раз, нам, белорусам, и нужна – ведь у нас зимы, и осени холодные, и весна у нас холодная.

Мы ж не в Индии живём.

Поэтому до 30% жира у женщин и до 20% от общей массы тела у мужчин – в общем-то, это не патология, а необходимость.

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