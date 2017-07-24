новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

До 70 км/ч по монорельсовой дороге: «Небесный», самый быстрый подвесной поезд в мире, запустили в Китае

24.07.2017 - 08:46

Новости Беларуси. Самый быстрый подвесной поезд запустили в Китае. Зрелище, прямо скажем, необычное. Называется поезд тоже соответствующие и громко – «Небесным», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отцы железнодорожного чуда говорят, что хотя состав еще работает в тестовом режиме, но уже устанавливает рекорды. Скорость подвешенный состав развивает до 70 километров в час. Передвигается он по монорельсовой дороге с магнитами на высоте от 5 до 10 метров над землей. Такие характеристики хорошо подходят для крупных городов с высокой загруженностью транспортных веток.

До 70 км/ч по монорельсовой дороге: «Небесный», самый быстрый подвесной поезд в мире, запустили в Китае

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Контроллеры в троллейбусах Минска будут работать без форменных жилетов
Контроллеры в троллейбусах Минска будут работать без форменных жилетов
Какие улицы будут закрыты для проезда в Минске 15 и 16 июля
Какие улицы будут закрыты для проезда в Минске 15 и 16 июля
Автобус с бесплатным вай-фай появился в Витебске
Автобус с бесплатным вай-фай появился в Витебске
30-метровый трамвай на 400 мест обкатывают в Минске
30-метровый трамвай на 400 мест обкатывают в Минске
Когда восстановят движение трамваев в Минске и что изменится
Когда восстановят движение трамваев в Минске и что изменится
Надземное метро в Могилеве: начало строительства планируется в 2019 году
Надземное метро в Могилеве: начало строительства планируется в 2019 году
В Минске закрыто движение от улицы Лукьяновича до Олешева: перенесены остановки 24 маршрутки и автобуса
В Минске закрыто движение от улицы Лукьяновича до Олешева: перенесены остановки 24 маршрутки и автобуса
Минсктранс планирует повесить камеры еще в 1000 автобусов и троллейбусов
Минсктранс планирует повесить камеры еще в 1000 автобусов и троллейбусов
Все новости по теме Общественный транспорт
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru