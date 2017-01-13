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До двух тысяч машин в год: белорусские тракторы будут выпускать в египетской Александрии

13.01.2017 - 13:46

Новости Беларуси. Модернизированное предприятие по выпуску белорусских тракторов откроют в египетской Александрии. Об этом сообщил Посол Беларуси в этой стране Сергей Рачков. Ежегодно завод будет выпускать до двух тысяч тракторов.

Благодаря новой производственной площадке Беларусь расширит свое присутствие в регионе. Техника будет отправляться не только на рынок Египта, но и соседних государств. В стране пирамид уже действует несколько сборочных производств отечественной техники, где собирают наши грузовики и сельскохозяйственные машины.

Кроме того, Египет заинтересован в поставках наших карьерных самосвалов для работы на новых месторождениях полезных ископаемых. В этой связи использование опыта и возможностей Беларуси в проведении геологоразведочных работ и добыче ресурсов станут новым направлением сотрудничества двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Рачков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет:
Президент Египта сейчас придает очень большое значение разработке минеральных ресурсов. В этой сфере даже сформирована очень важная национальная программа. Мы уверены и нам это подсказывают наши египетские друзья, что наши возможности, наши интересы могут быть здесь использованы. Это в первую очередь техника, но и технологии. Египетская сторона очень заинтересована в наших технологиях.

Кроме того, между странами уже есть договоренности по поставкам молочной продукции, мяса птицы и говядины и на рынок Египта. В ходе одного из визитов зарубежной делегации наши продукты получили самые высокие оценки гостей.

Сергей Рачков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет

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