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До этой границы – в 6 раз меньше побочных эффектов: сколько спиртного можно выпить мужчине и женщине?

18.09.2017 - 19:13

Новости Беларуси. Какими дозами стоит ограничивать употребление алкоголя, рассказали в программе «Большой город».

Александр Алишевич, и.о. главного врача УЗ «Городской клинический наркологический диспансер»:
Всемирная организация здравоохранения на этот счёт не выделяет крепости, она выделяет дозу. Надо говорить об этом условно, но, тем не менее, об этом говорит  Всемирная организация здравоохранения, опираясь на опыт всех стран на планете. Условно, граница количества алкоголя, которое, если перешагнуть, то риск  развития, как самой зависимости, так и осложнений от употребления алкоголя, в 6 раз превышает, чем, если не перешагивать эту границу. В 6 раз – это значимо. И поэтому это можно озвучивать. Хотя, с некоторыми оговорками.

Для мужчин и женщин эта доза разная.

Для мужчин это 35 доз в неделю, в пересчёте на чистый алкоголь. 1 доза равна 9 граммам чистого алкоголя. Для мужчин – 35 доз в неделю. Для женщин – 21 доза. До этой границы – в 6 раз меньше осложнений, побочных эффектов. После этой границы их в 6 раз больше, чем до. При этом, есть условие – употребление должно носить равномерный характер. То есть, некоторые могут сэкономить  6 дней в неделю, а потом всю дозу – за один день. Нет, это не проходит. Она должна быть равномерно распределена, причём, таким образом, что два дня в неделю должны быть трезвыми. Не подряд. И ещё одна оговорка – это верно только для тех, кто полностью здоров: у кого нет заболеваний сердца, почек, лёгких. И это совершенно не действует для тех, у кого есть синдром зависимости – для них только ноль.  

Минский нарколог: «Два дня в неделю должны быть трезвыми»

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