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До конца 2017 года возмещение затрат ЖКХ населением доведут до 75%

24.01.2017 - 13:33

Новости Беларуси. В ближайшие пять лет белорусы будут оплачивать 100% стоимости жилищно-коммунальных услуг. Совет министров утвердил комплекс мер по реализации Программы социально-экономического развития страны до 2020 года.

До конца 2017 года возмещение затрат ЖКХ доведут до 75%. Документ касается и повышения тарифов на транспортные услуги. Уже в следующем году за проезд мы будем платить не менее 70% его реальной стоимости.

А к 2020 году в полном объеме будем оплачивать услуги почты и электросвязи. При этом цены для реального сектора экономики заметно снизятся. Произойдет это за счет сокращения перекрестного субсидирования, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

До конца 2017 года возмещение затрат ЖКХ населением доведут до 75%

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