Температура на 4-6℃ ниже нормы будет в Беларуси до конца недели
Новости Беларуси. Полимерная пленка, спанбонд и солома – насколько успешными были попытки дачников укрыть ими растения от ночных заморозков, судить рано, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ночью местами по стране столбики термометров опустились ниже отметки в ноль градусов. Синоптики о неблагоприятном погодном влиянии предупреждали заранее.
На ближайшее время прогноз также не утешителен. До конца недели температура воздуха в Беларуси на 4-6 градусов ниже нормы. Сохраняется высокая вероятность ночных заморозков. 13 мая днем +9.. +15 и местами порывистый ветер.
Лето 2020 года станет самым жарким в истории (читать далее).
Сильный ветер в Могилёвской области повредил дома и деревья. Кадры последствий непогоды
Новости Беларуси. Сильный ветер – порывы достигали 20 метров в секунду – нанес ущерб всей Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Непогода не пощадила ни жилые здания, ни деревья. Ураган повредил кровли почти двух десятков построек. Среди них жилые дома, производственные и хозяйственные помещения. Больше всего пострадали от непогоды Могилев, Горецкий, Могилевский и Шкловский районы.
Инесса Елфимова, официальный представитель Могилевского областного управления МЧС:
Например, на улице Сурганова в Могилеве шесть деревьев упало на проезжую часть дороги. Спасатели Могилевского городского отдела по чрезвычайным ситуациям оказывали помощь по очистке проезжей части. Всего в Могилевской области повреждены кровли 15 жилых домов, трех хозяйственных построек. Сейчас ведутся восстановительные работы, пострадавших нет.
Шквалистый ветер сносил также дорожные знаки и бигборды. Только на уборку упавших деревьев спасателям пришлось выезжать 9 раз.