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До минус 10 градусов ночью ожидается в ближайшие дни

16.04.2017 - 13:47

Новости Беларуси. Сильный ветер не повлиял на работу энергосистемы Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в нашей стране еще накануне. Обошлось без отключений электричества. Ненастье сейчас приближается к центральным регионам. Местами ветер может достигать до 18 метров в секунду. Он будет сопровождаться дождем, переходящим в мокрый снег.

По северо-западу страны к нынешнему утру образовались 12-сантиметровые сугробы. В ближайшие несколько суток температура воздуха ночью местами может опускаться до отметки минус 10 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До минус 10 градусов ночью ожидается в ближайшие дни

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