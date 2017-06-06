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До сентября закроют границы: Чехия отказалась принимать беженцев по квоте ЕС

06.06.2017 - 09:49

Новости Чехии. Чехия отказалась принимать беженцев по квоте ЕС. Правительство страны официально уведомило Евросоюз о том, что до сентября 2017 года закрывает свои границы для приема мигрантов, ранее прибывших в Италию и Грецию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое решение Праги не случайно. Именно в начале осени завершится программа ЕС по переселению беженцев из Аппенин и Эллады в другие страны Евросоюза. В МВД Чехии объяснили отказ участвовать в программе ЕС тем, что «система распределения беженцев не работает» и «ситуация с безопасностью изменилась» - особенно после последних терактов в Европе.

До сентября закроют границы: Чехия отказалась принимать беженцев по квоте ЕС

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