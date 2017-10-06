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Добродушные и позитивные: минские биглеманы – об особенностях породы собак бигль и встречах с единомышленниками

06.10.2017 - 13:14

Их достаточно встретить однажды, чтобы понять, что эта любовь — с первого взгляда и на всю жизнь! Настолько они милые и забавные – собаки породы бигль. Юрким гончим на месте точно не сидится. Бигли все время норовят побегать и пошалить, что порой доставляет немало хлопот хозяевам.

Если вы решили завести бигля, будьте готовы к сюрпризам и к активному образу жизни. За прекрасной дружелюбной мордочкой таится крутой норов и несносный характер. Зато сколько положительных эмоций будет у каждого члена семьи!

Чтобы хозяева и будущие владельцы учитывали особенности данной породы, минские активисты решили создать сообщество биглеманов. Сегодня оно насчитывает больше тысячи участников. В группе в социальных сетях опытные собаководы выкладывают информацию о потерянных либо выброшенных питомцах, дают рекомендации по воспитанию и уходу за биглями.

Бигли – это гончие, а любые гончие любят стайный образ жизни. Поэтому администраторы сообщества регулярно устраивают встречи с единомышленниками.

Прийти на встречу может любой желающий, главное сделать это вместе со своим четвероногим другом.

На такие встречи обычно приходят десятки биглеманов вместе со своими питомцами. Собаки резвятся на специальных площадках, а хозяева в это время обмениваются опытом друг с другом.

Бигли – невероятно добродушные и позитивные собаки. Глядя на них, всегда хочется улыбаться. А значит, мир вокруг становится ярче!

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Изображение использовано в качестве иллюстрации.
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