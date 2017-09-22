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«Доброе сердце нас всегда объединяет»: митрополит, архиепископ, муфтий и раввин поучаствовали в благоустройстве территории Дома милосердия в Минске

22.09.2017 - 18:19

Новости Беларуси. Доброе сердце не зависит от веры. Финал благотворительной акции «Восстановление святынь Беларуси» 22 сентября прошел в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители различных конфессий собрались вместе, чтобы в том числе и своим примером показать: добрые поступки не зависят от вероисповедания. Митрополит, архиепископ, муфтий и раввин сообща поучаствовали в благоустройстве территории Дома милосердия, а также реконструкции основы колокола «Мира и справедливости». После чего отправились на импровизированную выставку, где волонтеры рассказали о восстановлении церквей, костелов и мечетей. На этой выставке принимала участие молодежь со всей страны.

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Сегодня наша задача – сделать всё возможное… Пусть они мусор убирают, подметают. Но посмотрите, с каким настроением они это делают и какое настроение у них потом остается. Они потом всю жизнь будут вспоминать, что они где-то когда-то принимали участие по возрождению наших поруганных святынь.

Тадеуш Кондрусевич, архиепископ, митрополит Минско-Могилевский архиепархии Римско-Католической церкви в Республике Беларусь:
Духоўны падмурак нам трэба мураваць. Касцёл і царква дапамагаюць у гэтым. Я ўдзячны ўсім, хто прыняў удзел у гэтай акцыі.

Григорий Абрамович, главный раввин религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма в Республике Беларусь:
Сегодня евреи празднуют Новый год. Закончив службу в синагоге, я сразу направился сюда для того, чтобы сказать, что доброе сердце нас всегда объединяет, а добрый поступок заставляет нас задуматься о том, что мы можем сделать еще.

В благотворительной акции приняли участие более 3000 молодых людей. Во время общения с лидерами конфессий волонтеры рассказали о своем личном вкладе в возрождение не только белорусских святынь, поражающих масштабами, но и в восстановлении капелл, придорожных крестов и святых источников.

Финал благотворительной акции «Восстановление святынь Беларуси»
Фото. Финал благотворительной акции «Восстановление святынь Беларуси»
Финал благотворительной акции «Восстановление святынь Беларуси»
Фото. Финал благотворительной акции «Восстановление святынь Беларуси»
Финал благотворительной акции «Восстановление святынь Беларуси»
Фото. Финал благотворительной акции «Восстановление святынь Беларуси»
Финал благотворительной акции «Восстановление святынь Беларуси»
Фото. Финал благотворительной акции «Восстановление святынь Беларуси»
Финал благотворительной акции «Восстановление святынь Беларуси»
Фото. Финал благотворительной акции «Восстановление святынь Беларуси»
Финал благотворительной акции «Восстановление святынь Беларуси»
Фото. Финал благотворительной акции «Восстановление святынь Беларуси»

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