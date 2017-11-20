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Добрые истории: Диана Павлова создала приют для домашних животных

20.11.2017 - 13:59

Сколько Диана себя помнит, она всегда спасала животных. Еще в детстве ей хотелось создать приют для тех, кто особенно нуждается в защите и человеческом тепле. И вот сейчас мечту удалось осуществить. Ради этого она переехала из Минска в небольшой город и поселилась в частном доме.

Сегодня в приюте, в который Диана вкладывает огромное количество времени и сил, проживает 11 котов и 7 собак. Количество животных постоянно меняется. Но здешние комнаты, в которых смело прогуливаются питомцы, не пустуют никогда.

У каждого из этих животных в прошлом – печальная судьба. Кого-то выбросили старые хозяева, других настигли болезни… Диана всех отогрела, приютила и, как могла, подлечила.

Чтобы накормить только котов в день уходит около 15 баночек с консервами и больше килограмма корма. Голодным не остается никто. Но самое главное, здесь никого не обделяют теплом и вниманием.

Диана признается, что часто ей подбрасывают котят. Кто-то, словно чувствуя, где могут помочь, сам прибивается ко двору. А бывает, и знакомые просят спасти братьев наших меньших. Диана не отказывает никому.

В будущем хозяйка приюта хочет расширить пристанище, чтобы в нем могли находиться сотни  питомцев. А в планах – спасать пушных зверей, выкупая их у звероферм.

А пока главная задача на каждый день, найти для этих милых мохнатых друзей – добрых хозяев и постоянное место жительство.

Количество спасенных жизней, благодаря доброте нашей героини, уже давно имеет трехзначное число. И каждый раз Диана готова протянуть руку помощи животному, которое в эту минуту нуждается в ней.

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