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Доказали, что мы номер один: белорусские кинологи показали лучшее время в финале «Арми-2017»

09.08.2017 - 11:11

Новости Беларуси. Белорусские кинологи стали вторыми в финале «Арми-2017», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В подмосковном Дмитрове завершился очередной этап международного конкурса «Верный друг».

Соревновались команды из Беларуси, Египта, Казахстана, России и Узбекистана. Военнослужащие со своими питомцами преодолевали полосу препятствий. Ее общая протяженность – около двух километров. Наша команда показала лучшее время среди соперников, что позволило подняться на вторую строчку рейтинга.

Андрей Бордуков, начальник кинологического центра Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Здесь, в Московской области, большая влажность. Трасса высыпана опилками. Вчера прошел сильный дождь, а сегодня, когда появилось солнце, происходит большое испарение. И собакам, и участникам очень тяжело бежать.

Но, тем не менее, мы с этим справились и доказали, что мы номер один.

«Армейские игры» в 2017 году проводятся на 22 полигонах Беларуси, России, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.

Доказали, что мы номер один: белорусские кинологи показали лучшее время в финале «Арми-2017»
Доказали, что мы номер один: белорусские кинологи показали лучшее время в финале «Арми-2017»
Фото. Доказали, что мы номер один: белорусские кинологи показали лучшее время в финале «Арми-2017»
Доказали, что мы номер один: белорусские кинологи показали лучшее время в финале «Арми-2017»
Фото. Доказали, что мы номер один: белорусские кинологи показали лучшее время в финале «Арми-2017»
Доказали, что мы номер один: белорусские кинологи показали лучшее время в финале «Арми-2017»
Фото. Доказали, что мы номер один: белорусские кинологи показали лучшее время в финале «Арми-2017»
Доказали, что мы номер один: белорусские кинологи показали лучшее время в финале «Арми-2017»
Фото. Доказали, что мы номер один: белорусские кинологи показали лучшее время в финале «Арми-2017»
Доказали, что мы номер один: белорусские кинологи показали лучшее время в финале «Арми-2017»
Фото. Доказали, что мы номер один: белорусские кинологи показали лучшее время в финале «Арми-2017»
Доказали, что мы номер один: белорусские кинологи показали лучшее время в финале «Арми-2017»
Фото. Доказали, что мы номер один: белорусские кинологи показали лучшее время в финале «Арми-2017»

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