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Документ о сотрудничестве белорусских и китайских правоохранителей подписали 25 июля

25.07.2017 - 16:53

Новости Беларуси. Безопасность на объектах одного пояса и одного пути белорусские правоохранители будут обеспечивать вместе с китайскими коллегами. Документ о сотрудничестве стороны подписали 25 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Партнеры, в частности, будут обмениваться информацией и проводить совместные расследования. В эти дни делегация Министерства общественной безопасности КНР посещает нашу страну с визитом.

Зарубежные гости проявляют интерес к укреплению сотрудничества в сфере подготовки специалистов. Речь идет о повышении квалификации, обучении и совместных научных исследованиях. Как готовят милицейские кадры в Беларуси, китайской делегации показали в международном учебном центре академии МВД.

Документ о сотрудничестве белорусских и китайских правоохранителей подписали 25 июля

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