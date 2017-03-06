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Должно быть возмещение при грубых нарушениях: какие меры стоит применить к рыбакам, нарушающим запрет выходить на лед

06.03.2017 - 20:27

Новости Беларуси. Ловить – опасно, гулять – незаконно. В Витебской области в период интенсивного таяния льда запретили выходить на лед. Ранее такое решение было принято в других регионах страны.

Уже вскрылись почти все реки Беларуси, на очереди – озера. Но рыбаки по всей стране все еще пытаются отвоевать у природы последние дни подледной рыбалки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рыбак-экстремал. Именно так можно назвать витебчанина Юрия Павловича. Мужчина в погожие деньки боится, по его словам, «умереть со скуки дома». И ничуть не опасается, что весенняя рыбалка может превратиться в подледное плаванье. Как это было однажды в молодости.

Юрий Павлович, житель Витебска:
С машины слезли человек, наверное, 10, друг за другом идем вдоль берега. Я худенький, а передо мной грузный прошел мужчина. А я по следу шел и провалился.

Из средств спасения у витебского рыбака с собой лишь палка. Куда более запасливый его коллега из Минска. Александр Мыслицкий с удочкой, спиннингом и жерлицей дружит больше 30 лет. И по весне старается не отступать от своеобразного кодекса рыбака.

Александр Мыслицкий, житель Минска:
Ну, желательно одному не идти. С собой чтобы веревка была метров 10-15. Нож, чтоб если провалишься, за лед зацепиться. Скребки. Ну, проваливаться я не собираюсь.

Между тем, в Витебской и Минской областях на днях ввели официальный запрет на выход на лед. Еще ранее – и в других регионах Беларуси.

Анастасия Бут, СТВ:
Чем ближе к берегу – тем опаснее. На середине озера лед может быть и 50 сантиметров в толщину. На краю же – его нет. Вот и получается, что большинство несчастных случаев можно описать как «не дошел всего несколько метров до берега».

Сотрудники ОСВОДа в период таяния льда работают в усиленном режиме. Постоянно осматривают водоемы и объясняют рыбкам правила безопасности. Наказать любителя зимней ловли, увы, нельзя.

Анвар Игамбердиев, председатель Белорусского республиканского общества спасания на водах:
Штрафовать рыбаков, казалось бы, нарушаем права рыбаков. Но рыбаки, выходя на лед, подвергают не только себя опасности, но и спасателей, тех, кто рядом. В странах Прибалтики введены штрафы. При вызове спасателей виновник должен оплатить эти средства. Поэтому должно быть возмещение при грубых нарушениях.

Между тем, уже в первые весенние дни в Березовском районе мужчины с диагнозом переохлаждение оказались в реанимации.

Должно быть возмещение при грубых нарушениях: какие меры стоит применить к рыбакам, нарушающим запрет выходить на лед

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