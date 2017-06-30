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Должны ли студенту оплачивать на работе отпуск на сессию?

30.06.2017 - 21:39

Новости Беларуси. Вопрос от телезрителя программы «Открытый разговор».
Ирина Шеляева, главный правовой инспектор труда Минской областной организации Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий:
По направлению ли этот студент учится? Если же он направлен нанимателем на учёбу, всё оговаривается в договоре. Если же работник самостоятельно поступил, то есть, за свои собственные средства, естественно, здесь наниматель имеет право предоставить отпуск, но не обязан.

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