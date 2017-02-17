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Дом для сотрудников МВД: ключи от квартир в деревне Боровая 17 февраля получили почти 200 семей

17.02.2017 - 16:27

Новости Беларуси. Новоселье к юбилею. Под Минском почти две сотни семей получили ключи от собственных квартир. Счастливчиками стали сотрудники милиции. Это уже третья новостройка для правоохранителей в деревне Боровая.

Дом построили всего за 8 месяцев. Рядом возводятся и объекты инфраструктуры: магазин и детский сад. Последний, к слову, здесь ждут с нетерпением, ведь большинство новоселов – молодые семьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий и Анна Криворот:
Жили у родителей. Уже около 10 лет ждем эту квартиру. Планировали, ждали, надеялись, мечтали о ней. Мечта сбылась.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:
Все счастливы, все довольны. Я счастлив вдвойне, потому что когда сотрудник органов внутренних дел получает свое жилье, свою квартиру, я уверен, что работать он будет еще лучше, всегда понимая, что государство его семью не оставило один на один с жизненными проблемами.

Дом для сотрудников МВД стал своеобразным подарком к вековому юбилею белорусской милиции. Круглая дата будет отмечаться в начале марта.

Дом для сотрудников МВД: ключи от квартир в деревне Боровая 17 февраля получили почти 200 семей

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