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Дом, в котором родился Гарри Поттер, выставлен на продажу

10.08.2017 - 13:44

Дом в графстве Саффолк в восточной Англии, прославившийся после съемок фильмов о Гарри Поттере, был выставлен на продажу за сумму около $1,3 миллиона долларов. В фильмах здание играло роль места, где появился на свет известный волшебник и где были убиты его родители.

Фото: imdb.com

В реальной жизни здание носит название De Vere House и было построено в XIV веке. Оно принадлежало самой богатой после монарха семье де Верам (напомним, что Эдуарду де Веру принято приписывать авторство произведений Уильяма Шекспира). Легенда гласит, что король Генрих VIII посещал этот дом в 1498 году. В киносаге же дом Лили и Джеймса Поттеров находился в Годриковой впадине, где семья проживала по соседству с Альбусом Дамблдором.

Этот дом является одной из самых известных туристических достопримечательностей Англии. По некоторым данным, чаще, чем возле «дома Гарри» фотографируются только возле входа в резиденцию премьер-министра Великобритании. 

31 июля Гарри Поттер отметил свой 37 день рождение (подробнее здесь).

Осенью поклонников знаменитого волшебника ждет большой подарок – в продажу поступят сразу две новые книги из магической вселенной. Это «Гарри Поттер: История магии», которая расскажет про учебную программу Хогвартса, и «Гарри Поттер: Путешествие по истории магии» о нюансах древнего колдовства, магии и алхимии.

Джоан Роулинг в очередной раз признана самым богатым писателем (читайте здесь).

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