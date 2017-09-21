новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Дональд Трамп может выйти из ядерной сделки с Ираном

21.09.2017 - 11:18

Новости США. Госсекретарь США сообщил: президент уже принял решение по данному вопросу, однако пока оно держится в тайне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В своем выступлении в первый день сессии высокого уровня Генассамблеи ООН Трамп назвал Иран «страной-изгоем», а ядерное соглашение с Тегераном – «позором США».

Выйдя к трибуне, иранский лидер отметил абсурдность подобных высказываний и потребовал извинений перед народом Ирана. Также Хасан Рухани заверил международное сообщество, что Тегеран не будет первым нарушать соглашение по ядерной программе, но решительно ответит на его нарушение любой из сторон.

Дональд Трамп может выйти из ядерной сделки с Ираном

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Нью-Йорке сняли табло с цифрами госдолга США
В Нью-Йорке сняли табло с цифрами госдолга США
В США сегодня вспоминают жертв кровавых терактов 11 сентября 2001 года
В США сегодня вспоминают жертв кровавых терактов 11 сентября 2001 года
750 тысяч человек могут собирать вещи и ждать депортации: Трамп отменил программу помощи нелегальным мигрантам
750 тысяч человек могут собирать вещи и ждать депортации: Трамп отменил программу помощи нелегальным мигрантам
США официально сообщили о выходе из Парижского соглашения по климату
США официально сообщили о выходе из Парижского соглашения по климату
Дональд Трамп предложил заменить визовую лотерею «Гринкард» программой «Подъем» с начислением баллов
Дональд Трамп предложил заменить визовую лотерею «Гринкард» программой «Подъем» с начислением баллов
Дональд Трамп потратил 700 тысяч долларов за 3 месяца на юридические консультации
Дональд Трамп потратил 700 тысяч долларов за 3 месяца на юридические консультации
Из-за карстовой воронки во Флориде два дома провалились под землю
Из-за карстовой воронки во Флориде два дома провалились под землю
В Калифорнии на оживленную дорожную магистраль рухнул самолет
В Калифорнии на оживленную дорожную магистраль рухнул самолет
Все новости по теме США
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru