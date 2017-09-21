Дональд Трамп может выйти из ядерной сделки с Ираном

Новости США. Госсекретарь США сообщил: президент уже принял решение по данному вопросу, однако пока оно держится в тайне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В своем выступлении в первый день сессии высокого уровня Генассамблеи ООН Трамп назвал Иран «страной-изгоем», а ядерное соглашение с Тегераном – «позором США».

Выйдя к трибуне, иранский лидер отметил абсурдность подобных высказываний и потребовал извинений перед народом Ирана. Также Хасан Рухани заверил международное сообщество, что Тегеран не будет первым нарушать соглашение по ядерной программе, но решительно ответит на его нарушение любой из сторон.