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Дональд Трамп потратил 700 тысяч долларов за 3 месяца на юридические консультации

17.07.2017 - 10:06

Новости США. Сражение Дональда Трампа на политической арене выливается в крупные расходы. Команда президента США только за последние 3 месяца потратила на юристов рекордные 700 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Белом доме сообщили, что деньги ушли на срочные юридические консультации. Траты на эти услуги выросли в связи с серией скандалов, в которые американского президента пытаются втянуть местные СМИ и его политические оппоненты.

Связано это и с недоработкой самой команды американского лидера. Так, в письма, отправляемые от имени президента США, закралась досадная ошибка. В подписи Трампа значилось имя экс-главы Белого дома Барака Обамы.

Всего же с начала избирательной кампании Трамп потратил на услуги юристов немыслимую сумму – 4,5 миллиона долларов.

Дональд Трамп потратил 700 тысяч долларов за 3 месяца на юридические консультации

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