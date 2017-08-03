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Дональд Трамп предложил заменить визовую лотерею «Гринкард» программой «Подъем» с начислением баллов

03.08.2017 - 12:58

Новости США. Американский президент Дональд Трамп предложил отказаться от визовой лотереи «Гринкард». Он представил новый законопроект, под названием «Подъем», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ предусматривает новую систему. В зависимости от опыта работы, образования и уровня владения языком кандидаты будут получать баллы. Это должно увеличить приток талантливых специалистов.

Существующую лотерею нередко критикуют – отбор происходит случайным образом, многие победители устраиваются на низкооплачиваемые работы или сидят на государственных пособиях.

Дональд Трамп предложил заменить визовую лотерею «Гринкард» программой «Подъем» с начислением баллов

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