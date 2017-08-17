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Дополнительный отдых для школьников: осенние каникулы в 2017 году продлятся до 10 дней

17.08.2017 - 09:16

Новости Беларуси. Осенние каникулы в 2017 году будут длиннее – перерыв после первой четверти растянется на 10 дней. Такой бонус школьникам подарит календарь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что традиционно выходной День октябрьской революции в этот раз выпадает на вторник. Таким образом, осенние каникулы пройдут с 29 октября по 7 ноября включительно. Сроки каникул опубликовало Министерство образования.

Между тем, белорусские школы определяются со временем начала занятий. Решения о том, во сколько прозвенит первый звонок, принимают сами администрации учреждений образования.

Дополнительный отдых для школьников: осенние каникулы в 2017 году продлятся до 10 дней

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