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Допризывная военная подготовка и основы первой медицинской помощи: зачем нужны эти предметы в школе?

03.02.2017 - 13:18

49 лет назад во всех советских школах был введён предмет под названием начальная военная подготовка. На уроках ребятам прививался патриотизм, их учили разбирать и собирать автомат, оказывать первую помощь раненным, пользоваться противогазом, маршировать и даже метать гранаты.

Современный предмет-аналог – допризывная военная подготовка.

Первый день 10-классники обучаются строевой подготовке, а результат уже виден. Расправленные плечи и аккуратный, уверенный шаг. Подполковник запаса Марат Александрович уверен, выправка нужна молодому человеку не только для службы в армии, но и для жизни. А основная цель занятий носит скорее психологический характер.

Занятия проходят на базе средней школы № 170 города Минска. Ребят не только готовят к службе в рядах вооружённых сил Республики Беларусь, но и формируют военно-патриотическое воспитание. На занятиях учащиеся проникаются армейской атмосферой. К примеру, парни и девушки распределены не на классы, а взводы, где назначается командир, а не староста. Обучение длится 6 дней.

В кабинете, где отрабатывают навыки радиационной, химической и биологической защиты, полковник запаса Артемьев как отец, внимательно следит, чтобы каждый правильно надел экипировку. Ведь опасность воспринимается как реальная.

Конечно, ребята изучают лишь элементы военной службы. Основная задача допризывной подготовки – показать процесс обучения в вооружённых силах. 10-классник Саша уже решил, что в армию пойдёт служить после окончания университета. А сегодня он на своём первом занятии по разбору и сбору оружия.

А  прекрасная половина подрастающего поколения изучает основы первой медицинской помощи. Знания, полученные на допризывной подготовке, помогут девушкам и в  жизни. Специальный тренажёр позволяет качественно изучать различные формы оказания первой помощи.

Завершающий этап обучения проходит летом. Парни отправляются на учебно-полевые сборы, а девочки – на практику в столичные больницы.

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