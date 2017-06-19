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«Дорога мужества»: бронепробег пройдет через Минск 20 июня

19.06.2017 - 20:49

Новости Беларуси. Бронепробег по местам боев 1941 года прибыл на белорусскую землю. Накануне дня начала Великой Отечественной десятки машин проходят по маршруту Москва–Брест–Москва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В общей сложности колонна планирует преодолеть почти 2500 километров.

Первыми участников рекордного марш-броска встречали жители Орши. На улицы вышли сотни горожан. Когда еще такое увидишь – более полутора десятка бронированных машин, грозный гул моторов.

Артем Пушковский, житель Орши:
Я впечатлен. Технику можно потрогать. Такую нечасто увидишь на наших улицах. Хорошо, что такие события бывают.

Дмитрий Тимофеев, житель Орши:
Сейчас редко где такую встретишь, только если в интернете.

А вживую посмотреть, посидеть, прикоснуться к истории очень интересно.

Среди участников бронепробега и россияне, и белорусы. Это они сами реконструировали, доводили до ума уже списанную военную технику. 

Сергей Авдеев, участник бронепробега «Дорога мужества»:
Этой машине уже много лет. Но проехали почти 1000 километров, средняя скорость 60-70 км в час. Никаких поломок нет.

Техника может еще служить и служить. 

Бронепробег «Дорога мужества» отправился с Поклонной горы в Москве. Его маршрут – до Бреста и обратно. По пути следования участники марш-броска посещают места боев 1941.

Здесь, на Кургане Бессмертия в парке Героев, вспоминают те события. 

С первых дней Великой Отечественной Орша оказалась в зоне военных действий. Город постоянно подвергался авианалетам, жители возводили оборонительные сооружения. 

Юрий Прокопенко, СТВ:
В тот тяжелый период здесь произошло историческое событие – первый залп с пусковой установки БМ-13, легендарной «Катюши». Именно под Оршей фашистские захватчики впервые испытали на себе всю мощь новейшего по тем временам советского оружия. После чего в союзе началось серийное производство мощных реактивных установок с нежным женским именем.

«Дорога мужества» войдет в книгу рекордов Гинесса как самый длительный – почти 2500 километров – марш-бросок в истории бронированной военной техники.

Татьяна Гайн, участница бронепробега «Дорога мужества»:
Только половина пути, нам еще ехать и ехать. Очень нравится, очень здорово, потому что эмоции переполняют.

Алексей Мигалин, руководитель военно-технического общества (Россия):
Мы хотим, чтобы наша молодежь знала действительно истинную историю, чтобы они гордились нашими отцами, дедами, прадедами.

Поэтому весь наш пробег нацелен на сохранение исторической памяти.

Уже 20 июня бронепробег будет в Минске. А 22 июня, в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, «Дорога мужества» приведет в Брестскую крепость.

«Дорога мужества»: бронепробег пройдет через Минск 20 июня

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